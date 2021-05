Réouverture des commerces non essentiels à Québec et Lévis

La Capitale-Nationale et plusieurs secteurs de Chaudière-Appalaches sont passés en zone rouge aux douze coups de minuit, la nuit dernière.

Les commerces non essentiels peuvent ainsi rouvrir après cinq semaines de fermeture.

Dès ce matin, il sera par exemple possible de se rendre dans un magasin pour se procurer des vêtements d'été durant les heures ouvrables.

Couvre-feu repoussé

Les résidents de la Capitale-Nationale et de Lévis pourront également profiter plus longtemps de l'ambiance des parcs et des rues commerciales dès ce soir. Ils devront être à la maison à 21 h 30, plutôt que 20 h.

Les élèves du secondaire retournent pour leur part en classe une journée sur deux.

Au sud de Vallée-Jonction, une partie de la Beauce demeure toutefois soumise à des mesures spéciales, mais les élèves du primaire peuvent néanmoins retourner à l'école.

Plus de détails à venir