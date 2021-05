Jour d’élections municipales au Nouveau-Brunswick

Près de 480 000 électeurs sont attendus dans les bureaux de scrutin jusqu'à 20 h. Ils doivent élire leurs maires et leurs conseillers municipaux, ainsi que les conseillers scolaires et les représentants aux réseaux de santé.

Environ 80 000 personnes ont déjà voté par la poste ou par anticipation.

Les élections municipales devaient avoir lieu l'an dernier, mais elles ont été reportées à cause de la pandémie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les électeurs qui se rendent aux bureaux de scrutin (comme ci-dessus en septembre 2020) doivent respecter la consigne d'éloignement physique pour réduire les risques de contagion (archives). Photo : La Presse canadienne / Paul Harpelle

Le vote a d'ailleurs été reporté une deuxième fois dans les régions d’Edmundston et du Haut-Madawaska en raison du confinement imposé par les autorités pour lutter contre la contagion à la COVID-19.

Les électeurs de ces communautés pourront voter par anticipation le 15 et le 17 mai, précise-t-il. Le jour du scrutin dans leur cas sera le 25 mai. Ce n'est qu’à cette date que les résultats pour l'ensemble de la province seront dévoilés par Élections NB.

En mars 2021, une loi a été mise en place pour traiter la situation que nous avons eue à Edmundston et au Madawaska avec la période de confinement. La loi exige que les résultats soient repoussés d’une période de temps nécessaire, et dans cette situation c’est deux semaines. La loi exige aussi que les résultats ne peuvent pas être partagés [...] avant la dernière date de l’élection à Edmundston et au Madawaska , explique le directeur général adjoint d’Élections NB, David Owens.

Prévenir la contagion dans les bureaux de scrutin

Élections NB a prévu des mesures de précaution dans ses bureaux de scrutin pour réduire les risques de contagion à la COVID-19. Il s’agit pratiquement des mêmes mesures prises lors des élections provinciales de septembre 2020 et approuvées par la santé publique, indique M. Owens.

À cause de la COVID-19, nous avons pris des mesures de sécurité dans chacun des bureaux de scrutin. Les électeurs vont porter un masque. Il y a du désinfectant pour les mains. Et le nombre d’électeurs qui peuvent être dans l’édifice à la fois va être limité. Ça dépend de l’espace de bureau , précise M. Owens.

David Owens ajoute que les surfaces et les objets fréquemment touchés par les électeurs, dont les stylos, seront aussi désinfectés.

J’encourage les électeurs, lundi, à voter. Soyez plus patients avec les travailleurs. Il y a beaucoup de planification qui a été faite pour protéger les électeurs et les travailleurs. Une citation de :David Owens, directeur général adjoint d’Élections NB

Une solution de rechange est aussi offerte aux gens qui ne veulent ou qui ne peuvent pas entrer dans tout bureau de scrutin.

Si un électeur arrive et n’est pas [à l’aise] d’entrer, nous avons un processus de vote à l’auto. C’est la même chose pour les électeurs qui sont dans l’isolement modifié, par exemple. Si c’est nécessaire, on peut voter de cette façon aussi , souligne David Owens.

Le vote à l’auto est offert lors de toutes les élections au cas où des électeurs qui ont une mobilité réduite ne peuvent pas entrer dans les bureaux de scrutin.

Avec les renseignements de Mathieu Roy-Comeau et du Téléjournal Acadie