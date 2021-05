Régis Labeaume souhaite à son successeur d'éviter les réseaux sociaux

Peu importe l'allégeance politique du futur ou de la future mairesse de Québec, Régis Labeaume avait un conseil bien simple à lui donner après 14 ans à la mairie de Québec.

Ferme ta tablette, ferme ton téléphone et ne va pas sur les réseaux sociaux , a laissé tomber sans détour le maire Labeaume.

Crois en toi. Tu as un plan, exécute-le puis n'écoute pas tout le monde parce qu’aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir des projets, il n'est plus possible de rien faire. Va par là puis go , a ajouté le maire de Québec.

Rappelons que le maire de Québec a critiqué à plusieurs reprises le ton sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à porter plainte aux policiers à la suite de messages reçus.

Un appui à venir

Pour l'instant, parmi les candidats qui ne font pas partie de la scène politique municipale de Québec, seul l'ancien ministre libéral Sam Hamad n'a pas fermé définitivement la porte à une candidature pour novembre prochain.

Régis Labeaume a réitéré qu'il allait appuyer une candidature au cours des prochains jours.

Cette personne-là est meilleure que moi. Elle va changer le ton. Ça va faire du bien à Québec , a précisé le maire.

J'ai fait cette job pendant 14 ans, cette personne-là est capable de faire cette job-là. Une citation de :Régis Labeaume

Questionné à savoir si cette candidature avait le même genre que le sien, Régis Labeaume a répondu sourire aux lèvres que ce n'était pas impossible, heureusement .

Le maire Labeaume a annoncé mercredi qu'il quittait la vie politique après 14 ans à la mairie de Québec.