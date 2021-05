Un tireur assassine six personnes au Colorado avant de se suicider

Associated Press

Un homme armé a ouvert le feu dimanche lors d'une fête d'anniversaire dans le Colorado, tuant six adultes avant de se suicider, a annoncé la police.

La tuerie s'est produite juste après minuit dans un parc de maisons mobiles dans l'est de Colorado Springs.

Les agents sont arrivés à une caravane pour trouver six adultes morts et un homme gravement blessé qui est décédé plus tard dans un hôpital, a rapporté la Colorado Springs Gazette.

Le présumé tueur était le petit ami d'une des victimes. Il a fait irruption dans une fête à laquelle assistaient amis, proches et enfants. L'homme a ouvert le feu avant de retourner son arme contre lui, a indiqué la police.

Dimanche, la police n'avait pas révélé l'identité du tireur ou des victimes. Aucun enfant n'a été blessé au cours de l'attaque. Ils ont tous été placés chez des proches.

C'était la pire tuerie à survenir au Colorado depuis qu'un homme armé a tué 10 personnes dans un supermarché de Boulder, le 22 mars.

Colorado Springs, dont la population est de 465 000 habitants, est la deuxième plus grande ville de l'État après Denver.