L'Aviation royale canadienne veut se tourner vers des pilotes étrangers

Dans une entrevue à La Presse canadienne, le commandant de l' ARCAgence de revenu du Canada , le lieutenant-général Al Meinzinger, dit que l'armée travaille avec le ministère de l'Immigration afin d'uniformiser l'enrôlement de pilotes étrangers.

Nous ne serons pas placés dans une position d'influence ou pour réclamer un certain résultat, affirme-t-il. Ça serait un bon moyen pour convaincre ceux qu'ils veulent venir au Canada et continuer à servir au sein des forces aériennes.

L'aviation canadienne a adopté plusieurs mesures au cours des dernières années afin d'avoir suffisamment de pilotes expérimentés pour former de nouvelles recrues et diriger des missions aériennes au pays et à l'étranger.

Répercussion sur la défense et la sécurité

La gravité de cette pénurie de pilotes a été soulignée à maintes reprises par des responsables militaires, et même par le vérificateur général fédéral. Cela a suscité des inquiétudes quant aux répercussions à court et à long terme sur la défense et la sécurité du Canada.

Le général Meinzinger soutient que des progrès ont été réalisés pour pallier cet écart. L'armée de l'air est censée avoir environ 1500 pilotes, mais n'en comptait qu'environ 1275 en décembre 2019. À l'heure actuelle, le manque s'élève à environ 130.