Les Saguenéens à une victoire des demi-finales

Les hommes de Yanick Jean auront l’occasion de balayer cette confrontation au meilleur de cinq rencontres dès lundi soir à l’occasion du troisième match. Vendredi, les Sags l’avaient emporté 5-0.

On a beaucoup mieux géré notre match en deuxième et en troisième période, surtout en troisième période , a résumé l’entraîneur-chef en point de presse virtuel.

Dubé, un ancien membre des Remparts qui a été acquis par les Saguenéens lors de la dernière période des transactions, a marqué à 15 : 25 de la deuxième période en avantage numérique Il s’agissait de son cinquième filet depuis le début des présentes séries. Les Sags ont inscrit deux de leurs trois buts en avantage numérique.

On avait beaucoup regardé du vidéo sur le premier match et je pense qu'on se compliquait trop la vie. On a essayé de garder les choses simples. Pis, on a travaillé plus fort aussi. Cela a paru dans ce match-là et je pense qu'on peut être encore meilleurs , a soutenu le patineur de 19 ans.

Le défenseur Artemi Kniazev et l’avant Xavier Labrecque ont réussi les autres buts dans le camp chicoutimien. Dans la victoire, le gardien des Sags, Alexis Shank, a repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui.

Nicolas Savoie et Kassim Gaudet ont assuré la réplique chez les Remparts.