Alexander Zverev gagne à Madrid son quatrième Masters 1000

Aux tours précédents, le sixième joueur mondial avait éliminé Rafael Nadal (numéro 2) en quarts de finale, puis Dominic Thiem (numéro 4) en demi-finales.

Il s'agit de son deuxième titre de la saison après Acapulco en mars et le quatrième de sa carrière dans la série Masters 1000, mais le premier depuis 2018.

Berrettini, qui restait sur un succès à Belgrade il y a deux semaines, sur ocre aussi, disputait sa première finale en Masters 1000, à 25 ans.

Le grand Allemand a dû batailler pendant 2 heures 40 minutes pour sortir vainqueur de cette finale.

Au bout d'une première manche extrêmement disputée, les deux joueurs se sont départagés au jeu décisif sous le toit fermé de la Caja Magica .

Si l'Italien, alors redoutable avec son coup droit (22 coups gagnants sur ses 32 au total) et plus enclin à monter au filet, s'est rapidement échappé 5 points à 0, sa soudaine passivité a permis à l'Allemand de revenir à 5-5. Le numéro 10 mondial a toutefois réussi à virer en tête, à sa quatrième balle de manche, après 70 minutes, en profitant d'une double faute de son adversaire, qui s'était lui aussi procuré une occasion d'empocher cette manche deux points plus tôt.

Avec trois jeux blancs au service pour entamer la deuxième manche, un premier titre en Masters 1000 semblait à portée de Berrettini. Mais Zverev a tenu bon et s'est fait progressivement plus menaçant, quand l'Italien s'est mis à commettre davantage de fautes. C'est aussi sur une double faute, sa seule du match, qu'il a cédé un bris décisif à 4 jeux partout.

Dans la troisième manche, Berrettini a fini par payer ses trop nombreuses fautes directes, cinquante au total, contre 28 à l'Allemand. Après deux bris, un premier pour mener 3-2, à la faveur d'une grosse erreur en coup droit de l'Italien, et un dernier pour conclure la partie, Zverev s'imposait sur une ultime faute en revers de son adversaire.