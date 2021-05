Près de 70 % des Saskatchewanais de 40 ans et plus ont reçu une dose de vaccin

La santé publique de la Saskatchewan annonce que 69,6 % des habitants de 40 ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, en date du 8 mai.

La province peut donc se préparer pour la première de trois étapes de son plan de réouverture.

Cette première étape commencera trois semaines après que 70 % des personnes de 40 ans et plus aient reçu leur première dose du vaccin et que l’admissibilité à la vaccination se soit élargie aux gens de 18 ans et plus. Elle devrait débuter vers la fin du mois de mai.

Actuellement, les Saskatchewanais de 32 ans et plus sont admissibles à recevoir un vaccin.

La première étape permettra aussi la réouverture des bars et des restaurants avec un maximum de six personnes par table, tout en respectant la distanciation physique de deux mètres entre chaque table.

Les lieux de culte pourront accueillir 30 % de leur capacité, jusqu'à un maximum de 150 personnes.

Les entraînements en groupe dans les gyms seront permis, pourvu qu'une distance de trois mètres soit maintenue entre les membres des groupes.

Les rassemblements privés, en intérieur et en extérieur, seront limités à 10 personnes.

Une limite de 30 personnes sera imposée pour les rassemblements dans les lieux publics intérieurs et un maximum de 150 personnes pourra se réunir en extérieur.

La 2e étape commencera trois semaines après que 70 % des personnes de 30 ans et plus aient reçu leur première dose du vaccin et qu’au moins trois semaines se seront écoulées depuis le lancement de l’étape 1.

Le premier ministre, Scott Moe, indique que la grande majorité des ordonnances sanitaires seront levées lorsque la province arrivera à la 3e étape de sa réouverture.

Celle-ci commencera trois semaines après que 70 % des personnes de 18 ans et plus aient reçu leur première dose du vaccin et au moins trois semaines après le lancement de l’étape 2.