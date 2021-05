165 cas de COVID-19 alourdissent dimanche le bilan en Nouvelle-Écosse

Le bilan de la plus sérieuse éclosion de COVID-19 à survenir depuis le début de la pandémie en Nouvelle-Écosse s’est alourdi encore un peu plus dimanche, avec l’annonce de 165 nouveaux cas de la maladie pulmonaire causée par coronavirus.

Après le sommet de 227 nouveaux cas communiqué vendredi, le gouvernement provincial avait annoncé 163 résultats positifs supplémentaires, samedi. Deux décès, les 70e et 71e à être liés à ce coronavirus dans la province, ont également été signalés.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique est passé dimanche de 1538 à 1626, la province ayant aussi confirmé le rétablissement de 77 autres personnes qui avaient contracté l’infection.

Il y a dimanche 50 personnes souffrant de COVID-19 qui sont hospitalisées en Nouvelle-Écosse. Sept de ces patients se trouvent aux soins intensifs.

La grande majorité des nouvelles infections (138) a été, une fois encore, dépistée dans la région centrale de la province, qui comprend entre autres Halifax. Il y a transmission communautaire du coronavirus dans cette zone.

On signale 16 nouveaux cas dans l’est de la Nouvelle-Écosse, six dans l’ouest de la province et cinq dans la partie nord. Il n’y a pas de transmission communautaire du virus dans ces régions.

Les laboratoires de la province ont analysé samedi 7511 tests de dépistage effectués sur des Néo-Écossais.

Vaccination contre la COVID-19

Vaccination contre la COVID-19 pour des personnes de la communauté afro-néo-écossaise à Upper Hammonds Plains, dans la région d'Halifax, le 8 avril 2021. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Le ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse ne met pas à jour ses statistiques sur la vaccination la fin de semaine. Le 6 mai, au moins 356 978 Néo-Écossais avaient été vaccinés, dont 37 630 avaient reçu deux doses.

Depuis vendredi, les vaccins de Moderna et de Pfizer contre la COVID-19 sont pour la première fois offerts aux résidents de la Nouvelle-Écosse âgés de 45 ans ou plus. Ceux de 40 ans et plus peuvent s’inscrire pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à la vaccination peuvent prendre rendez-vous sur le site web (en français  (Nouvelle fenêtre) ) de la province.