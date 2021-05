Le double de débris à la plage du Port St-François cette année

Deux fois plus de débris jonchent la plage du secteur du Port St-François à Nicolet. La masse de débris provenant du fleuve rend même difficile d’accès la rive allant de la 1 ère à la 5 e avenue.

La Ville de Nicolet estime que les coûts du nettoyage seront de 10 000 $ à 12 000 $ cette année, un montant plus élevé que les 8000 $ traditionnellement dépensés pour préparer la plage en vue de la saison estivale.

On croit que c’est vraiment le retrait rapide du fleuve, qui a baissé très rapidement, ce qui fait en sorte que les matériaux lourds se sont déposés sur la plage à la suite des crues. C’est probablement une des raisons cette année pourquoi il y a énormément de débris sur la plage et derrière les résidences , explique Stéphane Nourry, directeur du Service des travaux publics à la Ville.

La plage du secteur Port St-François est impraticable à cause des débris de bois, selon des résidents qui s'y rendent pour mettre des embarcations à l'eau. Photo : Radio-Canada / Claudia Cantin

Entre 50 et 60 résidences sont affectées par la surabondance de débris cette année, selon le directeur. Les résidents riverains sont mécontents.

Dans ce contexte, la municipalité travaille sur de nouvelles solutions de nettoyage. Elle se penchera dès la semaine prochaine sur un changement de règlements municipaux pour accéder aux terrains des résidences et les nettoyer.

C’est très réglementé. Il faut regarder avec le ministère, il faut regarder les règlements municipaux ce qu’on peut faire. On est actuellement là-dessus avec un comité de travail à la Ville pour informer les citoyens par la suite , entrevoit M. Nourry, indiquant qu’un tel nettoyage derrière les résidences a déjà été fait il y a 15 ans.

La Ville de Nicolet prévoit nettoyer la plage en juin. On attend encore que le niveau baisse un peu. Il y a aussi tous les préparatifs que la Ville doit faire, les demandes de prix auprès des entrepreneurs. Il y a des démarches légales et administratives qui sont à réaliser et c’est les délais que nous avons devant nous , justifie Stéphane Nourry. L’attente permettra également aux morceaux de bois de sécher afin qu’ils puissent être compostés.

Les résidents du secteur sont impatients de voir la plage nettoyée. Des campeurs du camping Port St-François veulent même se porter volontaires pour désencombrer la rive. Certains sont même déçus que les débris ne soient pas retirés avant juin.

Avec les informations de Claudia Cantin