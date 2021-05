District 31 mène le bal pour la 36e soirée des prix Artis

Privée de célébrations en bonne et due forme l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19, l’industrie de la télévision québécoise sera récompensée ce soir lors d’une soirée des prix Artis (presque) classique, qui sera diffusée en direct sur les ondes de TVA; une cérémonie coanimée par Charles Lafortune et Guy Jodoin.

La soirée, prévue l’an dernier au Théâtre Denise-Pelletier, avait finalement été annulée, mesures sanitaires obligent. Les prix avaient été remis individuellement aux lauréats et lauréates à l’émission de variétés Sucré salé à l'automne plutôt qu'à l'occasion d'un grand gala.

Cette année, le gala sera diffusé en direct des studios MELS à Saint-Hubert, devant un public restreint composé principalement des artistes qui sont en nomination.

Six nominations pour District 31

Comme l’an dernier, la série District 31 mène le bal et obtient six nominations dans les catégories des rôles masculins et féminins pour les dramatiques annuelles.

Les comédiennes Geneviève Brouillette et Catherine St-Laurent ainsi que les comédiens Michel Charette, Vincent-Guillaume Otis, Sébastien Delorme et Gildor Roy se distinguent. D'ailleurs, la catégorie du rôle masculin pour les séries dramatiques saisonnières est presque entièrement dominée par les comédiens de District 31. Seul Roy Dupuis est finaliste pour son rôle dans une autre série, Toute la vie.

Les pays d’en haut tire sa révérence sur une bonne note

Non loin derrière District 31, la sixième et dernière saison de la série Les pays d’en haut s’illustre également avec quatre nominations. Les comédiennes Sarah-Jeanne Labrosse et Julie Le Breton ainsi que les comédiens Michel Charette et Vincent Leclerc sont finalistes.

La série Rue King, une comédie de situation nouveau genre dans laquelle tous les dialogues sont improvisés, et Like-moi!, qui a pris fin après quatre saisons, obtiennent trois nominations chacune.

Tour du chapeau possible pour Pier-Luc Funk et Julie Le Breton

Pier-Luc Funk et Julie Le Breton, deux personnalités bien connues du petit écran québécois, pourraient connaître une soirée faste, les deux étant en lice pour trois prix chacun.

La comédienne est finaliste pour son rôle de Délima dans Les pays d’en haut et pour celui de Julie dans Les beaux malaises 2.0. Elle est aussi en nomination pour l’Artis de la personnalité féminine de l’année. L’an dernier, la comédienne avait gagné deux prix, dont celui de la personnalité féminine.

De son côté, Pier-Luc Funk est finaliste dans trois catégories : rôle masculin dans une comédie (pour Rue King et Entre deux draps), artiste d’émissions jeunesse (14 mille millions de choses à savoir, Pour toujours plus un jour, Les suppléants) et personnalité masculine de l’année. Pour ce dernier prix, il se frottera à Gino Chouinard, Charles Lafortune, Martin Matte et Gildor Roy.

Du côté des femmes, France Beaudoin, Sarah-Jeanne Labrosse, Julie Le Breton, Julie Snyder et Guylaine Tremblay se disputeront le prix de la personnalité féminine de l’année.

Radio-Canada se distingue

En plus des nominations pour ses émissions de fiction, Radio-Canada s’illustre cette année dans plusieurs catégories. Le diffuseur public domine notamment les nominations du côté de l’animateur ou animatrice de bulletins de nouvelles de l’année, avec trois visages bien connus du Téléjournal : Céline Galipeau, Pascale Nadeau et Patrice Roy (qui est aussi en nomination pour En direct avec Patrice Roy).

Même son de cloche dans la catégorie de l’animateur ou animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement. Des cinq personnes en nomination, quatre le sont pour des émissions diffusées à Radio-Canada : France Beaudoin (En direct de l’univers), Jean-René Dufort, (Infoman, Le gros laboratoire), Patrice L’Ecuyer (Prière de ne pas envoyer de fleurs) et Marina Orsini (Deuxième chance).

Radio-Canada s’illustre aussi dans les catégories de l’animateur ou animatrice de magazines culturels et talk-shows, d'émissions d’affaires publiques, d’émissions de variétés ou de divertissement, d’émissions de services et d’émissions de jeux.

Une controverse évitée de justesse

L’équipe du Gala Artis s’épargne une situation potentiellement embêtante alors que Maripier Morin, dénoncée pour harcèlement sexuel et racisme par Safia Nolin en juillet dernier, a demandé à ce que sa nomination soit retirée du gala, après son entrevue à Tout le monde en parle le 2 mai dernier.

Elle était nommée dans la catégorie du rôle féminin dans une série dramatique saisonnière pour son rôle dans la série policière La faille. TVA, qui organise le gala, a confirmé le retrait de sa nomination quelques jours plus tard.

Début avril, l’annonce de cette nomination au Gala Artis avait suscité des critiques, notamment au sein du milieu artistique. Maripier Morin avait été sélectionnée parmi les finalistes aux prix Artis à la suite d’un sondage réalisé auprès de 14 000 personnes.

L’an dernier, Maripier Morin avait vu son nom rayé de la liste des personnes nommées aux prix Artis après avoir été dénoncée pour harcèlement sexuel et racisme par la chanteuse Safia Nolin.

Le Gala Artis se tiendra le dimanche 9 mai sur les ondes de TVA, à partir de 19 h 30.