Un retour sur scène pour l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ils ont présenté un concert au Théâtre Banque Nationale, de Chicoutimi, intitulé Danses printanières.

Le chef Jean-Michel Malouf soutient que certaines règles bien précises ont alors dû être respectées.

Par exemple, au Théâtre Banque Nationale, on n'a pas le droit d'avoir plus de 25 personnes sur scène incluant le chef, les solistes et les autres musiciens pour respecter la distanciation , précise-t-il.

Du cas par cas

M. Malouf ajoute que les directives ne sont pas uniformes pour tous les participants aux spectacles de musique classique, ce qui lui semble logique.