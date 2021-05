Le PDG d’Entreprises Riel, Normand Gousseau, Leader de l’année de Tourisme Winnipeg

C’était surprenant! Je ne pensais pas gagner ce prix, mais c’est toujours flatteur d'être reconnu par ses homologues dans l’industrie , déclare M. Gousseau.

Le directeur général évolue dans le secteur du tourisme francophone depuis près de 30 ans. Il a travaillé plus de 20 ans au Festival du Voyageur avant d'arriver à Entreprises Riel en 2003, et d'en prendre la direction en 2008.

Il s’est donné pour mission de promouvoir la culture franco-manitobaine. Il n’y avait pas beaucoup d'efforts de promotion pour l’industrie du tourisme francophone au niveau provincial. On ne pensait pas que c’était quelque chose dans lequel ça valait la peine d’investir , explique Normand Gousseau.

Il y a cinq ans, ce passionné a donc décidé de montrer tout le potentiel de cette culture à part entière en organisant un voyage en Louisiane pour les membres du gouvernement manitobain.

On voulait montrer aux participants que l'État de la Louisiane reconnaît le fait français. Ce voyage a allumé quelque chose en eux! , confie M. Gousseau.

Normand Gousseau affirme que les membres du gouvernement ont pu se rendre compte que l’histoire francophone est très riche dans la province et qu’elle mérite d’être mise en valeur.

Au retour, le ministre nous a confié la tâche de créer la stratégie pour le tourisme francophone. On y travaille depuis cinq ans maintenant , raconte-t-il.

Cette opportunité a permis à Normand Gousseau et à toute l’équipe d’Entreprises Riel de développer des projets pour mettre en lumière le patrimoine et l’histoire francophones.

Entre autres, on a développé une image de marque pour Saint-Boniface avec le site internet "Passion et histoire". Et on a commandé un film documentaire qui raconte 200 ans d’histoire de la francophonie au Manitoba en 40 minutes! , s'enthousiasme M. Gousseau.

Ce prix est donc une reconnaissance de tous ces accomplissements, mais pour lui, il est véritablement destiné à toute l’équipe d’Entreprises Riel.