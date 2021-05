Aucun nouveau cas de COVID-19 aujourd’hui sur la Côte-Nord

C'est une première journée sans nouvelle infection depuis le 31 mars dernier, dans la région.

L' INSPQInstitut national de santé publique du Québec indique aussi que trois personnes sont nouvellement rétablies, ce qui réduit à 29 le nombre de cas actifs sur la Côte-Nord.

Depuis le début de la pandémie, 547 résidents de la Côte-Nord ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19, et 515 d’entre eux sont considérés comme guéris.

Hier, trois nouveaux cas étaient rapportés dans la région.

Jusqu'à maintenant, 52 944 doses de vaccins ont été administrées sur la Côte-Nord.

Au niveau du Québec, on rapporte aujourd’hui 960 nouveaux cas de COVID-19 et six nouveaux décès. Le nombre d’hospitalisations a diminué de huit depuis hier et est maintenant de 539.