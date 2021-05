COVID-19 : 960 nouveaux cas et 6 décès de plus au Québec

La santé publique du Québec a fait état dimanche de 960 nouveaux cas de COVID-19 et de 6 décès des suites de la maladie.

Parmi ces décès, un seul est survenu au cours des dernières 24 heures. Cinq autres ont été rapportés entre le 2 et le 7 mai. Ces nouvelles victimes portent le total à 10 987 morts depuis le début de la pandémie dans la province.

Les hospitalisations liées au coronavirus continuent de diminuer au Québec, et se chiffrent désormais à 539 (-8). De ce nombre, 124 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit 6 de moins que samedi.

Le taux de variants repérés a légèrement augmenté : 86,9 % des échantillons criblés se sont avérés positifs au cours des 7 derniers jours. Plusieurs régions, dont la Gaspésie–Île-de-la-Madeleine et la Capitale-Nationale, ont une réponse positive aux variants de plus de 95 %.

En Estrie, où les autorités sanitaires ont annoncé le retour en zone rouge à compter de lundi, 96,7 % des cas analysés durant cette même période sont liés aux variants.

Jusqu'à présent, 4549 cas de variants ont pu être identifiés par séquençage, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Bien que l'on retrouve un plus grand nombre de cas actifs de COVID-19 à Montréal et en Montérégie, c'est Chaudière-Appalaches qui demeure en tête de liste des régions les plus touchées, si l'on considère le nombre de cas qui y est recensé en regard de sa population.

Ainsi, Chaudière-Appalaches compte 999 cas actifs, soit l'équivalent de 231,3 cas pour 100 000 habitants. Le Bas-Saint-Laurent et Laval, qui lui succèdent dans ce triste palmarès, dénombrent respectivement 416 cas (211,4 pour 100 000) et 562 cas (125,9 pour 100 000).

L'Estrie compte pour sa part 553 cas actifs – une augmentation d'environ 100 cas seulement au cours de la dernière semaine –, ce qui représente 111,3 cas pour 100 000 habitants.

Du côté de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé a indiqué que 74 694 doses ont été inoculées au cours des dernières 24 heures. À ce bilan s'ajoutent 1472 doses qui ont été administrées avant le 8 mai, mais qui n'avaient pas encore été prises en compte.

Au total, 3 718 074 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été inoculées depuis décembre. Environ 43 % des Québécois ont reçu leur première dose.