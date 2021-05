COVID-19 : la province annoncera des mesures pour les écoles à 13 h 30

L’annonce est prévue pour 13 h 30 dimanche.

De nouvelles restrictions annoncées vendredi entrent en vigueur dimanche au Manitoba, et des parents se disent frustrés par l’absence de plan pour les écoles. Vendredi, le médecin hygiéniste en chef Brent Roussin a indiqué que ces restrictions ne changeaient rien, pour le moment, à la situation dans les établissements scolaires de la province, tout en ajoutant que leur éventuelle fermeture était sous analyse.

Nous n’avons pas encore pris de décision, mais nous devrions pouvoir fournir plus d’information à ce sujet prochainement , indiquait Brent Roussin vendredi.

Un appel à l'action

Des parents et des intervenants des milieux scolaires ont réagi négativement à cette annonce, en demandant à la province de faire connaître les options envisagées pour les établissements scolaires, alors que les cas de COVID-19 augmentent dans la province.

Je n’étais pas surprise, j’étais juste furieuse , lance Luanne Karn, une des organisatrices du groupe Parents for Public Education, Luanne Karn.

La décision au sujet des écoles aurait déjà dû être prise, dit-elle. On est en pleine crise!

Luanne Karn fait remarquer que l’Alberta, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse se sont toutes tournées vers l’enseignement à distance pour faire face à une troisième vague alimentée par des variants du coronavirus plus contagieux. Elle se demande ce qu’attend le Manitoba pour agir.

Nous aurions voulu des restrictions plus sévères il y a un mois pour éviter que les écoles doivent faire de l’enseignement à distance, dit-elle. Mais maintenant nous voulons que les écoles soient fermées pour une période de deux à quatre semaines.

Les données de la province montrent que 478 élèves et 96 membres du personnel scolaire ont contracté la COVID-19 et que 17 écoles ont dû faire de l’enseignement à distance au cours des deux semaines précédant le 5 mai.

Cependant la présence de cas dans une école ne signifie pas que l’infection a été acquise ou transmise en milieu scolaire.

La semaine dernière, le syndicat des enseignants, la Manitoba Teachers' Society (MTS), a demandé à la province que toutes les écoles publiques soient transférées en mode d'enseignement virtuel jusqu’à ce que la troisième vague diminue, afin d’assurer que le personnel scolaire soit vacciné et que les mesures de santé publique donnent des résultats.

Le président de MTSSociété des enseignants manitobains , James Bedford, estimait que des mesures coupe-circuit étaient désormais la seule solution pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, ainsi que la continuité de l’enseignement.

Permettre aux parents de se préparer

Les enfants de Christopher Rigaux sont en 7e, 9e et 11e année. Ce père s’est dit choqué de constater que la province ne ferme pas les écoles au moment où elle annonce des restrictions dans de nombreux autres secteurs.

C’est troublant, dit-il. Honnêtement, j’ai l’impression que c’est une gifle au visage des parents qui doivent composer avec beaucoup d’anxiété et qui se demandent à quel moment leurs enfants vont attraper le virus et le ramener à la maison.

Christopher Rigaux est conscient que l’enseignement à distance n’est pas une solution idéale pour les parents qui travaillent. Les parents, dit-il, doivent être informés pour se préparer.

On n’a vraiment pas besoin de plus de confusion en ce moment, dit-il. Au moins, dites-nous : voici ce qui s’en vient, il est fort probable que nous irons vers l'enseignement à distance, nous allons travailler avec les écoles et les divisions scolaires pour avoir un plan de sorte que vous aurez de l’appui et vos enfants aussi.

Brenda Brazeau, la directrice générale de l’organisme qui regroupe les comités de parents, la Manitoba Association of Parent Councils, veut elle aussi un plan conséquent pour les parents, le personnel et les familles.

Donnez-nous les nouvelles et laissez-nous gérer ça , dit-elle en rappelant que les parents n’étaient pas préparés quand les écoles ont fermé l’an dernier. Pour certains, dont les familles monoparentales, il faut du temps pour trouver des solutions et Brenda Brazeau dit qu’elle appuiera la décision de la province, quelle qu’elle soit, du moment qu’elle assure la sécurité des élèves et du personnel.

Le Manitoba a rapporté 488 nouveaux cas de COVID-19 samedi et502 vendredi.