Onze nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

Ils sont répartis dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Rocher-Percé, Avignon, Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 422 cas (+1)

Bonaventure : 406 cas

Rocher-Percé : 466 cas (+1)

La Côte-de-Gaspé : 486 cas (+6)

La Haute-Gaspésie : 73 cas (+3)

Îles-de-la-Madeleine : 51 cas

La situation semble moins problématique en Haute-Gaspésie, avec trois nouveaux cas. C’est toutefois dans cette MRCMunicipalité régionale de comté que l’on recense le plus de cas actifs, soit 25. La Côte-de-Gaspé en compte 12.

La santé publique dénombre 81 cas de variants (confirmés ou présomptifs) et 64 cas actifs.

Trois nouvelles guérisons sont aussi recensées alors que trois personnes demeurent hospitalisées

Samedi, la santé publique rapportait 14 nouveaux cas, majoritairement situés en Haute-Gaspésie.

La région avait connu une éclosion dans les écoles de Marsoui et de Mont-Louis.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, estime que le nombre de cas est élevé, soit 25 depuis le début du mois de mai, selon lui.

Toutefois, il ne croit pas que les gens doivent céder à la panique. Oui ça me préoccupe, mais je crois que ça doit être une saine inquiétude , commente-il.

Nous sommes en zone jaune et peut-être qu’il y a des gens ont baissé la garde un peu , suppose-t-il. Il faut toujours être prudent et respecter les mesures sanitaires. C’est important de se faire vacciner et de ne pas hésiter à se faire dépister si on a le moindre petit doute.

Le préfet précise que 150 personnes se sont fait vacciner au cours des derniers jours.

Par ailleurs, la situation demeure préoccupante au Bas-Saint-Laurent, où le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) rapporte un 40e décès causé par la COVID-19 et 48 nouveaux cas. La Matapédia et la Matanie ne signalent aucun cas.

La santé publique du Québec a fait état dimanche de 960 nouveaux cas de COVID-19 et de 6 décès des suites de la maladie.