Tous les adultes peuvent se faire vacciner dans certaines régions

Celles-ci sont situées dans des quartiers plus durement touchés de Toronto et des régions de Peel, de York, de Durham, ainsi qu’à Hamilton, Ottawa et Windsor.

Le PDG de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, Justin Bates, a précisé que les gens qui se présenteront pour recevoir le vaccin n’auront pas à prouver qu’ils vivent dans un quartier où le risque de contacter la COVID-19 est élevé. Le pharmacien s’assurera seulement qu’ils ont 18 ans ou plus le jour où ils seront vaccinés.

Les pharmacies de la province n’utilisent pas le système provincial de réservation et ont, selon la bannière à laquelle elles appartiennent, différents systèmes de prise de rendez-vous.

Les pharmacies de Toronto et de la région voisine de Peel offrent le vaccin de Pfizer-BioNTech.

Les autres régions participantes administrent celui de Moderna. Des pharmaciens d’Ottawa déplorent toutefois que le nombre de doses reçu soit insuffisant pour répondre à la demande.

Plus de six millions de doses de vaccins ont été administrées jusqu'ici en Ontario.

Avec les informations de La Presse canadienne et de CBC