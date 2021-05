Sophie Dupuis récompensée pour le scénario du film Souterrain

Originaire de Val-d'Or, Sophie Dupuis termine ex aequo en tête avec l'auteur Pascal Plante, pour son film Nadia, Butterfly.

La réalisatrice affirme tirer beaucoup de fierté de voir son travail d'écriture être reconnu par des pairs.

Donner une distinction au scénario, je suis particulièrement contente et fière, parce que c’est quelque chose que j’aime vraiment faire, écrire un film. C’est un moment où tout est possible, où le récit peut aller dans tous les sens. On peut créer sans penser à la production, il y a quelque chose de vraiment libre dans cette création-là , souligne-t-elle.

C’est beau de raconter des histoires, c’est ce que je veux faire dans la vie. Et là, on me donne un prix parce que je raconte de bonnes histoires, donc je suis assez fière de ça. Une citation de :Sophie Dupuis

Une sortie en salle le 4 juin

Après que sa sortie au grand écran ait été repoussée à quelques reprises, le film Souterrain prendra finalement l'affiche dans les cinémas du Québec à partir du 4 juin prochain.

Sophie Dupuis se réjouit de cette nouvelle et affirme être impatiente de partager son œuvre avec le public.