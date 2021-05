Un nouveau terrain de baseball pour La Pocatière...grâce aux Blue Jays de Toronto!

Le projet d'environ 300 000 dollars devrait être complété pour l'été 2022.

122 000 $ proviendront de la subvention de la fondation, 50 000 $ du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et le reste de la Municipalité de La Pocatière.

Le nouveau terrain se situera tout près du premier, dans le secteur de la polyvalente de La Pocatière. Il doit répondre à la popularité grandissante du baseball mineur dans la municipalité, selon Martine Thériault, présidente de l’association de baseball mineur de La Pocatière.

Dans le fond, ce qu'on voulait c'est avoir un deuxième terrain. Un terrain qui répondrait aux demandes grandissantes de l'association. Nos inscriptions augmentent sans cesse, donc ça nous prenait un deuxième terrain , indique Mme Thériault.

Le nouveau terrain doit également permettre à l’association locale d’organiser de plus importants tournois, aux jeunes sportifs de s'entraîner plus souvent et au recrutement de plus de nouveaux joueurs.

La Pocatière fait partie des 14 communautés canadiennes qui recevront un appui de la fondation Jays Care cette année pour la construction d'un terrain qui favorise l'accès au baseball pour tous les jeunes.

Le programme vise notamment à ce que plus de jeunes filles, de jeunes autochtones ou de jeunes avec des handicaps puissent pratiquer le baseball.