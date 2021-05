Début de la saison de cani-rando

On a une ceinture attachée avec une corde élastique et on a un chien en avant de nous. Les chiens nous aident à marcher et à courir , explique le co-propriétaire des Balades solo, Dominic Gagnon.

Les propriétaires des Balades solo de Saint-Fulgence, Dominic Gagnon et Nadia Blackburn, possèdent une cinquantaine de chiens de traîneau. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

L’entreprise offre des randonnées de chiens de traîneau l'hiver et de la cani-rando l'été. Cette deuxième activité permet aux animaux de bouger pendant la saison estivale.

C'est la cinquième année qu'on fait l'activité et ça fait 23 ans qu'on fait des randonnées de chiens de traîneau. La cani-rando, on a décidé d'en faire, oui, pour le côté monétaire, mais c'est surtout pour que les chiens puissent sortir. Ils capotaient à ne rien faire l'été. Pour eux, c'est un calvaire d'être enfermés. Donc, ça leur permet de se dépenser et de garder la forme , explique M. Gagnon.

La cani-rando permet aux chiens de traîneau de bouger pendant l’été. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

La saison 2020 de cani-rando a dû être annulée en raison de l'absence de la clientèle européenne. Dominic Gagnon revient en force cette année. Il espère que les Québécois seront au rendez-vous.

C'est très populaire avec les Européens. Avec la pandémie, on a perdu toute notre clientèle européenne. Donc, on essaie de faire un lancement et d'aller chercher les Québécois, les gens de la place. Cet hiver, ils ont bien répondu, avec les chiens de traîneau. On espère que ça va être pareil avec la cani-rando , indique-t-il.

Invitation aux influenceurs

Les Balades solo se sont tournées vers l'agence de marketing d'influence Flince afin de faire découvrir l'activité. Des influenceurs ont été invités à essayer le sport et à en faire la promotion sur les réseaux sociaux.

On a appelé nos influenceurs et ils ont répondu présents. On est vraiment content. Le but, c'est de donner le goût aux gens à la randonnée et à la course à pied, mais avec un chien, être en équipe , mentionne le directeur de l’agence Flince, Jean-François Contrucci.

La cani-rando sera offerte aux Balades solo jusqu’au début de l’hiver. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Les influenceurs présents ont bien aimé l'expérience. Ils ont tout de même été surpris par l'effort physique requis.

Honnêtement, je suis parti ce matin en me disant, on s'en va faire une petite marche de santé avec des chiens. Honnêtement, pour vrai, c'est vraiment un sport. Ce n'est pas juste une activité, c'est vraiment un sport en tant que tel parce qu'il faut que tu retiennes le chien pendant que tu cours. C'est quelque chose , témoigne l’influenceur, Alexis Simard.

Première expérience, ça nous sort vraiment de notre zone de confort, mais c'est vraiment le fun. On n’est vraiment pas dans le même monde , ajoute l’influenceuse, Samantha Néron.

L’entreprise de Saint-Fulgence accueillera le public, la fin de semaine, à compter de 9 heures et jusqu'au début de l'hiver.

D'après les informations de Marie-Michèle Bourassa