Les Voyageurs de retour à l'entraînement

Le club de baseball junior attend toujours une réponse de la santé publique régionale pour s’entraîner avec l’ensemble de son personnel. La réponse pourrait venir en début de semaine prochaine.

« C'est un plan qui a aussi été établi par rapport à l'hôtel avec les joueurs de l'extérieur. On fait affaire avec Le Montagnais. Chaque joueur va avoir sa chambre, on va avoir un étage pour les joueurs des Voyageurs. Les joueurs devront respecter le couvre-feu à 21h30. Le système de sécurité du Montagnais va être là pour faire appliquer les consignes », explique le président du Club, Sylvain St-Pierre.

Les joueurs provenant de l'extérieur de la région ne sont pas les bienvenus en raison des consignes associées aux zones de couleur. Et ce, même si Baseball Québec permet aux joueurs d’élite de se déplacer entre régions en respectant toutes les consignes de distanciation et de transport. La fédération s'appuie sur le fait que la santé publique ne recommande pas les déplacements, sans les interdire.

Les Voyageurs de Saguenay se sont exercés en vue de leur prochaine saison. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La vaccination recommandée

L’organisation de Saguenay conseille à ses joueurs de se faire vacciner afin d’avoir une saison qui se déroule sans embûche.

Juste pour jouer au baseball, je ferais quasiment tout. Donc, si l'équipe nous demande de faire ça, c'est sûr que je le fais. Et je comptais le faire quand même , affirme Logan Simard.

Personnellement, c'est sûr que je vais y aller. On fait beaucoup de sacrifices pour tout ça et si on peut faire ce sacrifice-là pour justement pratiquer, on va le faire. Cent pour cent sûr , ajoute Gabriel Côté.

La saison doit débuter le 29 mai, une date sujette à changement selon l’évolution des mesuressanitaires

D'après les informations de Roby St-Gelais