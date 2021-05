163 nouveaux cas de COVID-19 et un décès en Nouvelle-Écosse

Il y a eu 71 décès liés à la COVID-19 en Nouvelle-Écosse, selon le ministère provincial de la Santé. C’est aussi le deuxième décès signalé en deux jours.

Il y a samedi 49 personnes souffrant de COVID-19 qui sont hospitalisées en Nouvelle-Écosse. Sept de ces patients se trouvent aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique est passé de 1464 à 1538.

La province a confirmé samedi le rétablissement de 88 personnes qui ont été atteintes.

La grande majorité des nouvelles infections (134) a été, une fois encore, dépistée dans la région centrale de la province, qui comprend entre autres Halifax. Il y a transmission communautaire du coronavirus dans cette zone.

On signale 13 nouveaux cas dans le nord de la Nouvelle-Écosse, huit dans l’ouest de la province et huit dans la partie est. Il n’y a pas de transmission communautaire du virus dans ces régions.

Les laboratoires de la province ont analysé vendredi 6911 tests de dépistage effectués sur des Néo-Écossais.

Vaccination contre la COVID-19

Le ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse ne met pas à jour ses statistiques sur la vaccination la fin de semaine. Le 6 mai, au moins 356 978 Néo-Écossais avaient été vaccinés, dont 37 630 avaient reçu deux doses.

Depuis vendredi, les vaccins de Moderna et de Pfizer contre la COVID-19 sont pour la première fois offerts aux résidents de la Nouvelle-Écosse âgés de 45 ans ou plus. Ceux de 40 ans et plus peuvent s’inscrire pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à la vaccination peuvent prendre rendez-vous sur le site web (en français  (Nouvelle fenêtre) ) de la province.