Des manifestants réclament des règles assouplies pour les personnes en fin de vie

Justine Bouchard, 66 ans, est décédée d'un cancer généralisé, le 10 mars dernier, dans une maison de soins palliatifs d'Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Selon son fils, Patrice Rathé, cette dernière avait pour dernières volontés de revoir l'ensemble de ses frères et sœurs avant de mourir.

Seul problème, elle en laissait une douzaine dans le deuil, bien au-delà du nombre de personnes permises par les règles sanitaires liées à la COVID-19. Et c'était sans compter les petits-enfants .

Il était donc impossible de rassembler tout le monde dans une même salle. Il a ainsi fallu, toujours selon M. Rathé, déplacer sa mère dans le stationnement de l'établissement, par temps froids, afin de réaliser son souhait.

Ce que dit le décret sanitaire

De façon générale, le conjoint et les enfants d’une personne en soins palliatifs et de fin de vie peuvent visiter celle-ci sans restriction quant au nombre de personnes. Autrement, la personne en soins palliatifs et de fin de vie peut recevoir la visite d’un maximum de 2 personnes significatives à la fois. Il en est de même pour les situations où l’usager reçoit une sédation palliative en continu.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux