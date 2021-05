Une nouvelle carte met en évidence les espaces naturels de Victoria

Des organisations ayant un intérêt direct pour la nature et la faune ont collaboré pour produire une nouvelle carte papier mettant en évidence certains des meilleurs endroits pour découvrir le monde naturel dans et autour de Victoria, en Colombie-Britannique.

La carte Nature in the City : Guide to Many Adventures, illustrée par l'artiste locale Kristi Bridgeman, met en évidence des parcs locaux et d’autres habitats urbains où les gens peuvent trouver des espèces intéressantes.

Cela pourrait être votre cour arrière, ce pourrait être un parc local dans votre municipalité et votre communauté , explique Kathleen Burton, la responsable du projet.

Le groupe a travaillé avec la spécialiste de langue SENĆOŦEN Tiffany Joseph et avec Erich Kelch, coordonnateur à l'engagement communautaire et aux relations avec les Premières Nations du District régional de la capitale, pour s'assurer que les noms et les lieux autochtones étaient consignés sur la carte.

La réconciliation est une partie importante de ce vers quoi nous devrions travailler maintenant , soutient Mme Burton. Je suis un visiteur sur cette terre, même si je vis ici depuis 18 ans et que je l'appelle chez moi, je ne suis toujours qu'un visiteur, donc [nous] voulons le reconnaître et l'honorer.

Avoir un morceau de papier que les gens peuvent tenir en main était aussi important pour Mme Burton.

Il y a tellement de choses en ce moment que, vous savez, vous ne pouvez pas toucher [...] Et donc la tenir dans nos mains comme une carte ordinaire était quelque chose que nous voulions être en mesure de donner aux gens , dit-elle.

Ça donne également aux gens la possibilité de cocher les sites qu'ils ont visités et la nature qu'ils ont vue. La carte est accompagnée d'une liste des espèces présentes.

Quelque 7000 cartes ont été imprimées, et elles sont disponibles à divers endroits de la ville. Une version numérique interactive est aussi en préparation.

Avec les informations de l'émission All Points West