488 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires au Manitoba

Le Manitoba annonce 488 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus liés à la maladie dans son bilan publié samedi.

Les nouvelles victimes sont : une femme dans la vingtaine de la région de Winnipeg, ainsi qu'un septuagénaire et un octogénaire qui avaient contracté le variant B.1.1.7. Le premier résidait dans la région de Winnipeg et le second dans la région Prairie Mountain.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 10,5 % à l’échelle provinciale et à 12,6 % pour Winnipeg.

Faits saillants : 3237 cas actifs*

37 198 personnes guéries à ce jour

200 hospitalisations, parmi lesquelles 139 personnes sont encore contagieuses

54 patients aux soins intensifs, dont 44 sont encore contagieux

990 décès attribuables à la COVID-19

41 425 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

* Ce nombre est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 389

Prairie Mountain : 30

Nord : 9

Entre-les-Lacs et de l’Est : 17

Santé Sud : 43

Depuis le mois de février 2020, 690 365 tests de dépistage ont été effectués, dont 4462 vendredi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.