COVID-19 : baisse des nouveaux cas et un décès en Mauricie et au Centre-du-Québec

La Mauricie et le Centre-du-Québec rapportent conjointement 35 nouvelles infections au nouveau coronavirus. Un chiffre qui détonne des 67 recensés la veille.

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 Mauricie : 11

Centre-du-Québec : 24 Source : CIUSSS MCQ

C’est une fois de plus sur la rive sud où la hausse est plus marquée. Neuf cas ont été répertoriés dans les MRC de Drummond et d’Arthabaska, quatre l’ont été dans la MRC de L’Érable et deux dans la MRC de Bécancour.

Des brigades d’intervenants sillonnent d’ailleurs les rues de neuf municipalités du Centre-du-Québec samedi pour sensibiliser la population au respect des mesures sanitaires et à l’importance du dépistage.

En Mauricie, c’est à Trois-Rivières où le plus de nouvelles infections ont été détectées, avec sept. Trois cas ont été rapportés dans la MRC de Maskinongé et un à Shawinigan.

Le taux de positivité aux variants de la COVID-19 s’établit à 88,8 % sur la dernière semaine dans la région.

Les hospitalisations ont toutefois connu une légère augmentation alors qu’un nouveau patient est hospitalisé et qu’un autre a été admis aux soins intensifs.

Un huitième décès est survenu depuis le début de la troisième vague. Selon la santé publique, il est survenu à domicile.

De son côté, la campagne de vaccination se poursuit à bon rythme. Plus de 7000 doses ont été administrées dans la journée de vendredi, pour un total de 233 683.