Un kiosque au parc McLeod pour célébrer les joies du jardinage

Il y a dix ans, le groupe Grow Regina dessinait les plans d’un kiosque et contactait l’artiste renommé Victor Cicansky pour lui demander de le réaliser. Ce kiosque est désormais installé dans le parc McLeod, à Regina, où il pourra faire la joie des amateurs de jardinage.

C’est en tout cas ce que souhaite Victor Cicansky. L’artiste, qui est aujourd’hui octogénaire, a été séduit par le dessin que lui a fourni Grow Regina quand on lui a demandé de contribuer au projet.

Ils m’ont demandé si j’allais changer quelque chose, et j’ai dit non, écoutez, j’adorerais faire ce projet. Je pense que c’est un excellent projet. Dites-le-moi quand on pourra commencer.

Victor Cicansky est surtout reconnu pour ses bronzes et ses sculptures en céramique. Il tire son inspiration de la nature, de ses expériences personnelles et de son propre jardin.

Le jardinage lui procure une grande joie. Il possède ainsi un grand jardin d’été et un plus petit jardin d’hiver.

Il espère que le kiosque, dont les dessins célèbrent la nature, les arbres et les légumes, fera aussi la joie des personnes qui visiteront le parc et travailleront aux jardins communautaires.

Le groupe Grow Regina a récolté 80 % des coûts du projet en organisant des campagnes de financement. La Ville de Regina, avec son programme Civic Arts Capital, a fourni 30 000 $ pour la fabrication et l’installation du kiosque.

Victor Cicansky a ensuite pu se mettre au travail et a tenu des ateliers de peintures où les membres de la communauté ont œuvré avec lui à peindre la structure, qui est maintenant installée près de la rue Queen.

Le groupe Grow Regina a dessiné les plans du kiosque il y a plus de 10 ans et en a confié la réalisation à l'artiste Victor Cicansky. Photo : Radio-Canada / Matt Duguid

Le kiosque représente un bosquet d’arbres, explique l’artiste. Les piliers représentent les arbres et leurs branches, sur lesquels s’appuie un toit de feuillage vert. Les feuilles sont coupées autour des bordures. Elles vont produire des ombres intéressantes, pour que ça ressemble vraiment à un bosquet.

Les garde-corps sont ornés de pois, carottes, tomates et autres légumes.