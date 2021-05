En attente d’adoption pendant 9 ans, une femme célèbre sa première fête des Mères

Après avoir tenté sans succès de concevoir un enfant, Sarah Simison et son mari Chad Humphreys se sont tournés vers l’adoption. Il leur a fallu attendre neuf ans pour être jumelés à leur fils, Huxton, et ils célèbrent en fin de semaine leur toute première fête des Mères.

En arriver là a été toute une aventure , raconte Sarah Simison, qui habite à Moose Jaw en Saskatchewan.

Son mari et elle pensaient que le processus d’adoption allait prendre quelques années. Ils étaient loin d’imaginer qu’ils allaient devoir attendre neuf ans, un délai qui n’est pas habituel. Il y a eu des complications dans le processus d’adoption, raconte Sarah Simison, et à un moment donné on s’est dit qu’on n’allait jamais y arriver. Alors, on a le sentiment que c’est vraiment surréel ce qui se produit!

Au moment où on était presque prêts à abandonner, on a reçu un appel nous disant qu’ils avaient un enfant pour nous, qu’il répondait parfaitement à nos attentes.

Son mari et elle s’étaient donné le mois de novembre 2020 comme échéance. Ils ont reçu cet appel en septembre. Elle ne connaît pas les facteurs qui pourraient avoir ralenti le traitement de leur dossier d’adoption.

Mais maintenant qu’ils ont leur fils, ils sont simplement transportés de joie.

Sarah Simison est bien placée pour savoir que le processus d’adoption peut être difficile pour les parents qui attendent.

Je pense à toutes les mères qui célèbrent leur journée et c’est vraiment super, dit-elle. Mais en même temps, il y a beaucoup de femmes qui n’ont pas cela ou qui ont perdu cette chance d’être mères, et c’est dur pour elles. Alors, n’ayez pas peur de vous tourner vers vos amies et de leur dire que vous pensez à elles aujourd’hui.

De leur côté, Sarah Simison et Chad Humphreys prévoient se rendre sur leur propriété, près de la ville, où ils passeront simplement du temps ensemble avec leur fils, dimanche.

Avec des informations de Samanda Brace, CBC