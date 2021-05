Le marché de Sainte-Foy ouvert pour la saison

Comme pour fleurir encore davantage le printemps particulièrement hâtif de 2021, quatre horticulteurs ont pignon au marché cette année. Ces derniers auront préséance pour les mois de mai et juin, avant de céder la place à d’autres, au gré des récoltes.

C’est la première fois que nos horticulteurs démarrent la saison dans le nouveau marché. L’année passée, on s’en souvient, on avait commencé dans notre petit camp romain , se rappelle Isabelle Brodeur, directrice du marché public de Sainte-Foy, en référence aux chapiteaux jaunes qui abritaient l’endroit avant l’édification du nouveau bâtiment vitré et lumineux sur l’avenue Roland-Beaudin.

Les fromagers, boulangers, saucissiers, et autres marchands de plats mijotés attendent déjà la clientèle, juste à temps pour la fête des Mères.

Malgré la COVID, les gens semblaient impatients de retrouver les étalages colorés du marché

L’affluence est très, très bonne! s’exclame Isabelle Brodeur. À preuve : quelque 450 personnes avaient déjà défilé devant les étalages, moins de deux heures après l’ouverture des portes.

Le marché public de Sainte-Foy demeure ouvert 7 jours sur 7 et ce, jusqu’au 7 novembre. La clientèle peut s’y rendre entre 8 h et 18 h.