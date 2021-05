Les réponses au recensement affluent à Statistique Canada

Une lettre contenant des renseignements sur la façon de remplir les questionnaires courts ou longs a été envoyée la semaine dernière à chaque résidence. Statistique demande que les réponses lui parviennent au plus tard le 11 mai, jour officiel du recensement.

Si la réponse en ligne est plus élevée cette année, c'est bien sûr à cause de la pandémie. Statistique Canada a apporté des changements pour permettre à tout le monde de répondre en ligne à son questionnaire.

Geoff Bowlby, le directeur général du programme du recensement à Statistique Canada, craignait que les communautés éloignées n'eussent sans doute pas de couverture Internet suffisante pour répondre en ligne.

Or, l'agence reçoit plus rapidement que prévu des réponses en provenance des grands centres urbains, des communautés rurales et éloignées, ainsi que de Premières Nations.

M. Bowlby dit que Statistique Canada a même reçu des réponses de Grise Fiord, au Nunavut, qui comptait 129 habitants lors du recensement précédent, il y a cinq ans.