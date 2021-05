COVID-19 : 2864 nouveaux cas et 25 décès de plus en Ontario

C’est la troisième fois cette semaine que la province recense moins de 3000 cas quotidiens.

Santé publique Ontario fait aussi état de 25 décès supplémentaires.

Avec 3596 nouvelles guérisons toutefois, le nombre de cas actifs continue de baisser et s’établit maintenant à 32 888.

Hospitalisations, vaccins

On observe aussi une baisse des hospitalisations samedi, avec 1832 patients (-92) actuellement hospitalisés pour la COVID-19, dont 851 (-7) personnes aux soins intensifs.

Par ailleurs, la province a administré 138 125 doses de vaccins de plus en 24 heures. C’est un peu moins que le record qui avait été établi la veille, avec plus de 144 00 doses en une journée.

Au total, 6 023 610 doses ont été administrées en Ontario depuis le début de la campagne d'immunisation.

Vaccination en pharmacie

Certaines pharmacies situées dans des points chauds de Toronto et de la région de Peel commencent maintenant à offrir le vaccin de Pfizer aux personnes de 18 ans et plus. La province avait lancé la semaine dernière un projet pilote, mais qui s’adressait seulement aux gens âgés de 55 ans et plus.

Or dans une mise à jour sur son site internet vendredi, l’Ontario indique que toute la population adulte est maintenant concernée, à certains endroits  (Nouvelle fenêtre) .

Par ailleurs, le vaccin de Moderna est aussi maintenant disponible dans quelques pharmacies des régions de Durham, Hamilton, Ottawa, Windsor et York, là aussi pour les personnes de 18 ans et plus.

Partout dans la province, des pharmacies continuent aussi d’offrir le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 aux gens de 40 ans et plus.