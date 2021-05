Mois de l'arbre : 70 000 plants d’arbres distribués gratuitement dans la région

Plusieurs activités sont au programme du Mois de l’arbre et des forêts en Abitibi-Témiscamingue.

L'année passée, l'événement n'a pas eu lieu en raison de la COVID-19.

À partir du 14 mai prochain, 70 000 jeunes plants d’arbres seront offerts gratuitement à la population de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Environ 80 projets sont au programme qui nécessitera l'implication de plus de 1000 bénévoles un peu partout dans la région.

En plus de la distribution des arbres qui aura lieu dans les municipalités de la région, de l'information et de la sensibilisation à l'environnement sont aussi au menu de ce mois.

La responsable du programme éducatif à l'AFAT, Linda St-Louis dit que l'essentiel c'est de rapprocher les citoyens des arbres et de la forêt.

Ça dépend des projets. Il y aura des rallyes, les gens se déplacement en petits groupes et en bulle famille. Il y a des questions avec réponses. Il y a des conférences qui seront données. Il sera aussi possible de rencontrer des ingénieurs, des spécialistes ou des techniciens en horticultures qui vont donner des conseils où planter les arbres, le soin qu'on doit lui apporter et l'importance des arbres dans nos vies, dit-elle.

L'objectif c'est que chacun plante un arbre au moins une fois dans sa vie. Une citation de :Linda St-Louis

L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) s'attend à une forte participation des citoyens aux activités du mois en cours.