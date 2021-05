Les Remparts s'écroulent devant les Sags

La troupe de Yannick Jean n’a eu besoin que de deux minutes pour s’inscrire au pointage, avec un but de Xavier Labrecque.

La moitié du premier vingt n’était pas encore écoulée que déjà, Hendrix Lapierre trouvait à nouveau le fond du filet, confirmant une avance que les Saguenéens n'allaient plus perdre de la rencontre.

La correction s’est poursuivie en deuxième, alors que le capitaine de Chicoutimi, Samuel Houde, et Dawson Mercer ont inscrit le troisième et quatrième but des leurs.

Tristan Pelletier a enfoncé le cinquième clou dans le cercueil des Remparts en troisième période.

Les Saguenéens n’ont pourtant pas brillé par leur discipline. Chicoutimi a écopé de six pénalités, dont cinq au troisième vingt, sans que les hommes de Patrick Roy parviennent à faire vibrer les cordages.

Le gardien des Remparts, Thomas Sigouin, a bloqué 21 lancers. Le cerbère des Saguenéens, Alexis Shank, est demeuré parfait devant les 26 tirs dirigés contre lui.

Le défi s’annonce de taille pour l’équipe de Québec, qui affronte en quart de finale sa bête noire de la saison 2020-2021.

En cinq affrontements cette saison, les Remparts n’ont marqué qu’un seul but contre les Saguenéens. Pendant ce temps, Chicoutimi enfilait l’aiguille à 20 reprises contre l'équipe de Québec.

Avec cette vitoire, les Saguenéens prennent les devants 1 à 0 dans leur duel 3 de 5 contre les Remparts et demeurent invaincus depuis le début des la ronde éliminatoire de la LHJMQ.

Les deux équipes se retrouveront sur la glace du Centre Vidéotron dimanche, à 13h.