Manifestation de l’APTS et de la FIQ pour de meilleures conditions de travail

Deux syndicats, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et la FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec), ont uni leurs forces vendredi matin pour dénoncer la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la santé et des services sociaux et réclamer de meilleurs salaires.

Drapeaux en l'air, pancartes en main, des dizaines de manifestants sont partis du parc Jacques-Cartier pour se rendre au bureau du président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS Stéphane Tremblay, afin de lui demander son aide dans le cadre du renouvellement de leur convention collective avec le gouvernement.

Nous, on est d’avis que nos PDGprésident-directeur général peuvent amener une plus value au niveau gouvernemental. Ils connaissent nos conditions de travail, et on croit qu’ils peuvent amener leur contribution à apporter des solutions au gouvernement , indique Sophie Séguin, présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est.

Les deux syndicats réclament au gouvernement une augmentation salariale de 12,4 % et souhaitent notamment de meilleures conditions pour les femmes.

Si on compare avec des métiers qui sont plus "hommes", comme la construction, on se rend compte qu’on est quand même payées beaucoup moins qu’un homme, qu’on travaille aussi fort qu’eux, en fait. Une citation de :Valérie Mercier, thérapeute en réadaptation physique

Déçus du manque d’engagement

Stéphane Tremblay est sorti rencontrer les manifestants.

Vous comprendrez que certains éléments sont discutés aux tables nationales. Je vais respecter les travaux au niveau des tables nationales, mais je vais demeurer à l'affût , a indiqué le président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Les manifestants n'ont cependant pas été satisfaits de cette réponse.

On est déçus du manque d’engagement qu’il peut avoir démontré. Évidemment, c’est notre PDGprésident-directeur général . Il a une responsabilité auprès de nous et auprès de la population pour s’assurer que les gens restent en Estrie au CIUSSS de l’Estrie-CHUS , soutient Isabelle Mantha, présidente de l’exécutif local pour l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux Estrie.

La pénurie de main-d'œuvre représente en effet un enjeu majeur pour les syndicats. Plus de 800 postes en santé et en services sociaux ne trouvent toujours pas preneurs en Estrie.

Il y a beaucoup de départs à la retraite qui s’en viennent, puis on se rend compte que c’est difficile d’aller chercher les jeunes et de les convaincre de venir dans le réseau de la santé. [...] Les gens, quand ils voient les écarts salariaux qu’ils ont, ils vont vers le privé. Une citation de :Bernard Racine, technicien en génie biomédical

Plus tôt cette semaine, les membres de l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ont voté en faveur d'un mandat de grève de 10 jours, qu'ils comptent utiliser au moment opportun.

