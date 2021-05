COVID-19 : 7 décès et 722 cas en 24 heures en Colombie-Britannique

À travers la province, 6757 cas sont toujours actifs, soit une légère baisse comparativement à jeudi.

Le nombre d’hospitalisations a également baissé au cours de la dernière semaine. Vendredi, 445 personnes étaient hospitalisées en raison de complications liées à la COVID-19, dont 157 aux soins intensifs.

Avec les 7 nouveaux décès annoncés vendredi, le nombre total de décès liés à la maladie s'élève à 1602.

Un total de 2 042 442 doses de vaccins ont été administrées à la population jusqu’à présent. De ce nombre, 99 461 sont de secondes doses.

Dans leur communiqué, les autorités de la santé indiquent que 45 % des personnes actuellement admissibles à recevoir un vaccin ont été inoculés avec au moins une dose.

En plus de certaines communautés de la vallée du Fraser, les personnes âgées de 30 ans et plus et vivants dans des secteurs considérés à haut risque de transmission pourront obtenir une première dose de vaccin.

C’est le cas de neuf communautés dans la région de Vancouver et de deux communautés dans la région de l’intérieur, soit à Summerland et à Rutland.

Communautés de la région de Vancouver jugée à risque : Cedar Cottage

Grandview-Woodland

Hastings-Sunrise

Kensington

Killarney

Renfrew-Collingwood

Squamish

Sunset

Victoria-Fraserview

Tout comme Golden, où les habitants de 18 ans et plus peuvent dorénavant obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner, les habitants de Dawson Creek, Fort Nelson, Fort St John et Fort St James North, dans le nord de la province, pourront faire de même.