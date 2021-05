Chez les jeunes écureuils, avoir mauvais caractère peut coûter cher

Les jeunes écureuils roux qui ont une personnalité plus agressive ont moins de chances de survivre et de s’épanouir au cours de leur première année de vie, selon une étude récemment publiée dans le journal Behavioral Ecology.

Quand je parle de personnalité, chez les animaux, ça veut dire que ces animaux sont les même quand je les [observe] 10 jours après ou 20 jours après , explique April Martinig, une des auteures de l’étude, présentement étudiante au doctorat en écologie à l’Université de l’Alberta.

C’est vraiment proche de ce qu’on voit chez les personnes , souligne-t-elle. Il y a des extravertis et des introvertis.

Elle et les autres chercheurs ont capturé des écureuils roux du Yukon pour observer leur personnalité.

Ils ont pris des notes sur la fréquence à laquelle ces animaux exhibaient des comportements actifs, comme bouger, sauter et se promener, et des comportements agressifs, comme attaquer ou s’approcher d’un miroir ou encore rôder à l’avant de la cage.

Ils ont ensuite relâché les animaux et comparé leurs succès en nature.

Contrairement à ce qui a été observé chez d’autres espèces, les écureuils plus actifs s’en tiraient à peu près aussi bien que leurs congénères plus paresseux.

Quant à l’agressivité, elle peut être bénéfique à certains moments, surtout pour les écureuils plus vieux qui doivent défendre leur territoire.

Toutefois, les jeunes qui sont trop querelleurs trop tôt en paient le prix, suggère l’étude.

Ce qu’on voyait c’est que les autres écureuils les poussent à aller plus loin de leur maison. Ils ne les laissent pas rester proches de leur mère et de leurs frères et sœurs , précise April Martinig.

Loin du nid et du territoire familial, ils sont plus vulnérables à la prédation.

Être combatif, c’est bien, mais seulement quand les circonstances l’exigent, conclut la chercheuse.

Si t’es comme ça tous les jours, un jour, ça ne va pas marcher , souligne-t-elle.

Un des sujets qui l’intéressent désormais est de découvrir si les écureuils, comme les êtres humains, peuvent apprendre à contrôler leur mauvais caractère quand il leur nuit.