Québec Cinéma décide finalement d’inclure les documentaires pour le prix du public

Cette décision est prise en soutien à nos créatrices et créateurs et à nos salles de cinéma, et vient reconnaître la solidarité dont tout le milieu a fait preuve dans ces mois difficiles , a affirmé Québec Cinéma par voie de communiqué, tout en insistant pour dire que ces assouplissements aux règles sont exceptionnels et non récurrents et ne s’appliqueront qu’au gala de cette année.

Le fait que le film documentaire Les Rose n’ait décroché aucune nomination pour les prix Iris remis lors du Gala Québec Cinéma avait provoqué fin avril l’incompréhension de son réalisateur, Félix Rose, et de personnes du milieu culturel.

Une pétition cosignée par Jules Falardeau, cinéaste et producteur et Émile Bilodeau, auteur-compositeur-interprète s’était même mise à circuler en ligne pour que le documentaire, qui a connu un grand succès, soit reconnu à sa juste valeur. La pétition a récolté, en date du 7 mai, 1313 signatures, dont l’appui de personnalités comme le comédien Sébastien Ricard, la députée de Québec Solidaire Catherine Dorion et le cinéaste Hugo Latulippe.

Voici donc la liste mise à jour des longs métrages de fiction et longs métrages documentaires en lice pour le prix du public :

Fictions : Le Club Vinland; La Déesse des mouches à feu; Félix et le trésor de Morgäa; Flashwood; Jusqu'au déclin; Like a House on Fire; Mon cirque à moi; Mont Foster; My Salinger Year; Nadia, Butterfly; Les Nôtres; Rustic Oracle; Le Sang du pélican; Slaxx; Target Number One et We Had It Coming.

Documentaires : Errance sans retour; Femmes des casernes; Je m’appelle humain; Jongué, carnet nomade; Journal de Bolivie; Jukebox : un rêve américain fait au Québec; La mer entre nous; Les Rose; Loin de Bachar; Passage; Sisters : Dream & Variations; Tant que j’ai du respir dans le corps et Un Vrai Gentleman.

La 22e édition du Gala Québec Cinéma, animée par Geneviève Schmidt, sera diffusée en direct du Studio 42 de Radio-Canada le dimanche 6 juin à 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ.