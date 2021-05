EN DIRECT à 18 h : Brent Roussin annonce des restrictions plus sévères au Manitoba

Radio-Canada Manitoba diffusera en direct cette conférence de presse avec l'aide d’un interprète pour une partie de l’événement.

Vendredi matin, le premier ministre Brian Pallister a indiqué que des restrictions plus sévères étaient nécessaires au vu des bilans quotidiens du Manitoba, qui sont en hausse en dépit des plus récentes mesures annoncées le 26 avril.

La province a répertorié 502 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, vendredi.

Ces nouvelles restrictions, précise Brian Pallister, sont une mesure de précaution , un pas de plus pour contrer la troisième vague. Elles seront en vigueur dès leur annonce et ne le resteront que pour un certain nombre de semaines. Le Dr Roussin, ajoute-t-il, fournira les détails lors de sa conférence de presse.

Brian Pallister s'attend à ce que le nombre de Manitobains vaccinés augmente considérablement au cours des prochaines semaines, ce qui devrait contribuer à améliorer la situation, mais nous ne sommes pas encore là .

En réponse à des journalistes lui demandant pourquoi la province n’a pas déjà mis en place des mesures plus strictes alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens augmente, Brian Pallister a réitéré que les ordres sanitaires en vigueur ont été parmi les plus sévères au pays, avec des limites de rassemblement plus strictes que dans la plupart des provinces.

Le chef de l'opposition officielle, Wab Kinew, n’est pas satisfait par ces explications. Il estime que le nombre de cas quotidiens, les taux de positivité et le nombre de patients aux soins intensifs montrent qu'il est clair, depuis des semaines, que la pandémie va dans la mauvaise direction .

Les appels à l’action se sont fait entendre très fortement et les solutions proposées étaient très claires , estime le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Et malgré cela, le gouvernement a ignoré les avertissements et a persisté dans une approche vouée à l'échec.

Wab Kinew demande au premier ministre de corriger le tir et prendre des mesures rigoureuses , notamment en ouvrant des cliniques de vaccination 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est là une mesure que le gouvernement devrait annoncer aujourd’hui ou demain et mettre en place rapidement, s’ils sont sérieux dans leur lutte contre la COVID-19 .

Brian Pallister continuait d’espérer, vendredi, qu’un confinement complet ne soit pas nécessaire, tout en répétant que les semaines à venir seront difficiles et en demandant à la population de faire ce qu’il faut pour qu’on puisse voir la lumière au bout du tunnel .

Le Dr Roussin ne pouvait faire cette annonce plus tôt vendredi, parce qu'il a été retenu toute la journée à la Cour du Banc de la Reine, dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée par des églises et des personnes qui contestent les mesures sanitaires en vigueur dans la province.