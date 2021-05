295 nouveaux cas de COVID-19 en Saskatchewan et un décès supplémentaire

Les autorités sanitaires indiquent que 2239 cas sont actifs et que 174 personnes sont actuellement hospitalisées.

Régions avec le plus d’infections : Saskatoon : 98

Regina : 68

Nord-Ouest : 33

Tableau indiquant la progression du nombre de cas de COVID-19 en Saskatchewan.

Variants

Depuis le début de la crise sanitaire, la province a détecté la présence de 7905 variants sur son territoire. Il s’agit principalement des variants britanniques (2986 cas) et brésiliens (36 cas).

Régions où les variants sont prédominants : Regina : 4119

Saskatoon : 930

Sud-Est : 817

Centre-Sud : 576

Vaccins

Le gouvernement élargit l’admissibilité à la première dose du vaccin aux résidents de 32 ans et plus à compter du 8 mai.

La Saskatchewan a reçu 30 200 doses du vaccin de Moderna jeudi, une semaine plus tôt que prévu, et s’apprête à en recevoir 800 de plus vendredi.

La province a administré 491 440 doses de vaccin, dont 10 530 doses jeudi.

Premières doses 80 ans et plus : 88 %

70 ans et plus : 86 %

60 ans et plus : 79 %

50 ans et plus : 65 %

40 ans et plus : 69 %

30 ans et plus : 56 %

18 ans et plus : 47 %

Tests

La Saskatchewan a effectué 3652 tests de dépistage de la COVID-19 le 6 mai, ce qui porte le nombre de tests effectués à 793 271 depuis le début de la pandémie.