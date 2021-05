Un membre du personnel de l’école Saint-Maxime du Mont-Louis atteint de COVID-19

Suivant les recommandations de la santé publique, deux groupes de 1re et de 2e secondaire, ainsi que leur famille, ont été placés en isolement de façon préventive.

Ces élèves ont donc basculé en télé-enseignement. Pour le moment, leur retour en présentiel est prévu pour le 18 mai prochain.

Le maire de Mont-Louis, Guy Bernatchez, dit partager l'inquiétude de la population. Il estime toutefois que la santé publique fait bien son travail et il préfère faire preuve d'optimisme.

On se croise les doigts et on espère que ça fasse pas l’effet boule de neige, avec des cas qui pourraient se multiplier rapidement , mentionne-t-il. On va voir pour la suite des choses, peut-être qu’il ne se passera rien, peut-être que ça va mourir, espérons-le. Mais c'est certain qu’il y a des inquiétudes en ce moment.

Le village de Mont-Louis Photo : Radio-Canada

Une clinique de dépistage de la COVID-19 est d’ailleurs en place depuis 13 h au CLSC de Mont-Louis. Elle sera ouverte jusqu'à 18h et samedi, de 8 h à 16 h. Elle est accessible à tous, avec ou sans rendez-vous.

La santé publique de la Gaspésie dit demeurer discrète sur la cause exacte de cette opération, par souci de confidentialité.

Rappelons que l’école primaire de Marsoui est aux prises avec une éclosion de COVID-19 depuis le début de la semaine.

Jusqu'ici, la Haute-Gaspésie avait été relativement épargnée par la pandémie. La MRC recense 61 cas jusqu'ici. Cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés dans l'éclosion de l'école primaire de Marsoui, pour un total de neuf.