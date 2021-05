Les lauréats aux Prix de la musique de la capitale 2021 sont connus

L’album émancipateur de l’artiste ottavienne originaire de Lefaivre, lancé en trois parties entre juin 2020 et février 2021, a été couronné lors du gala de remise des Prix de la musique de la capitale, vendredi soir.

À lire aussi : Céleste Lévis et Marie-Clo en tête des nominations aux Prix de la musique de la capitale

Le prix de la Performance virtuelle de l’année - distinction pour laquelle le public était invité à voter pour sa prestation préférée - a été décerné à Céleste Lévis pour sa Session Live Officielle.

La mise sur pied d’un centre pour les communautés noires d’Ottawa a également valu le Prix impact à l’artiste et éducateur Wise Atangana, tandis que le groupe The Great Diversion, formé par Marc-Antoine et Simon Joly, a mis la main sur la récompense attribuée à la Meilleure production et arrangements pour l’album en anglais This Is It... This Is the End.

Les lauréats des huit catégories récompensant la scène musicale ottavienne comptent aussi le tandem Andre Thibault-Matt Robillard formant DRAE, sacré Groupe de l’année; le rappeur TwoTiime pour sa Chanson primée de l’année Hood Cry; ainsi que The PepTides avec leur Vidéo de l’année, Invaders.

Le titre d’Artiste de l’année revient au chanteur, producteur et danseur Tiagz, dont la chanson My Heart Went Oops cumule plus de 22 millions de lectures en continu sur l’application TikTok.