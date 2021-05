L’aréna Kiwanis de Val-d’Or aura droit à une cure de jeunesse

Le projet de rénovation de l’aréna Kiwanis de Val-d’Or pourra aller de l’avant. Les gouvernements du Québec et du Canada confirment un appui de 1,4 million de dollars chacun pour ces travaux évalués à 4,9 millions de dollars.

Le chantier, qui pourrait débuter en août, vise notamment à refaire l’isolation, le revêtement extérieur et la toiture de ce bâtiment construit en 1975. Un nouveau portique à l’entrée, de nouveaux gradins, une rampe d’accès et des travaux à la ventilation des salles mécaniques sont aussi prévus.

Ce projet était inscrit dans les cartons de la Ville de Val-d’Or depuis quelques années, en attente d’une subvention. L’aide accordée provient du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). La Ville y injectera près de 2 millions de dollars, tandis que le club Kiwanis de Val-d’Or ajoute une contribution de 50 000 $.

Yves Poulin, président du Club Kiwanis de Val-d'Or, le député Pierre Dufour et le maire Pierre Corbeil Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le maire Pierre Corbeil se réjouit de voir aboutir ce dossier qui devenait urgent, compte tenu de l’état actuel de ce bâtiment.

On savait que l’isolation était inadéquate et il y avait un problème de rouille qui s’attaquait au revêtement. Avant que ça ne détériore la structure, il fallait procéder. C’était dans les priorités de ma campagne en 2017. On peut toujours être impatient dans un mandat de quatre ans, mais l’important c’est que ça se fasse.

Le député Pierre Dufour, qui a fait des représentations auprès de sa collègue ministre Isabelle Charest, reconnaît que ce dossier ne pouvait plus attendre.

Pierre Corbeil m’avait tout de suite avisé à mon arrivée en poste que la situation n’avait pas de sens. Une fois que le programme est devenu disponible, on l’a poussé rapidement. Le bâtiment était en fin de vie et il fallait intervenir , a-t-il commenté.

Fermé pendant un an

L’aréna Kiwanis, qui est adjacent au Centre airCreebec, est utilisé par le hockey mineur, mais aussi le club de patinage artistique et des événements comme le salon Kinsmen, le Cabaret Richelieu et les tournois de hockey et ballon-balai de la Nation Crie.

Toutes ces organisations devront trouver des solutions de rechange en 2021-2022, puisque les travaux devraient s’échelonner sur une année complète.