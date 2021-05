Mort de Thomas Audet : Maxime Patry cité à procès

Le juge Pierre Simard de la Cour du Québec a considéré, vendredi, après trois jours d'enquête préliminaire, que la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait suffisamment d'éléments de preuve pour la tenue d'un procès.

Le juge avait émis une ordonnance de non-publication dans ce dossier. La Couronne a fait entendre une experte médicale, une connaissance de la famille et le policier technicien de la scène de crime.

Maxime Patry est accusé d'avoir causé la mort de l'enfant de sa conjointe de l'époque. La famille de Thomas Audet poursuit aussi la Direction de la protection de la jeunesse ( DPJDirection de la protection de la jeunesse ) pour négligence dans ce dossier.

Rappel

Au terme d’une enquête policière qui a duré presque quatre ans, Maxime Patry a été arrêté en juin 2020 en lien avec la mort du petit garçon. Dans un excès de colère, il aurait frappé Thomas Audet, qui est décédé le lendemain à l’hôpital. Un mois avant sa mort, un signalement avait été fait à la DPJDirection de la protection de la jeunesse . Les grands-parents de la victime estiment que l’organisme n’a pas agi diligemment et ont déposé une poursuite de 1 million de dollars contre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui chapeaute la DPJDirection de la protection de la jeunesse .

Avec les informations de Gilles Munger