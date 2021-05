Des honneurs pour Béatrice Robichaud, une entrepreneure trans d'exception

Lorsque la pandémie a frappé, en mars 2020, l’entreprise de Béatrice Robichaud avait le vent dans les voiles. Panthera Dental, une PMEpetite et moyenne entreprise de Québec qui se spécialise dans la fabrication de prothèses médicales, venait d’aménager dans des locaux tout neufs. Puis, comme toutes les autres, l’entreprise a fermé ses portes du jour au lendemain.

Panthera Dental se spécialise dans la fabrication de prothèses maxillo-faciales et d'orthèses pour la médecine du sommeil. Photo : Radio-Canada

Une occasion d’affaires inattendue

Peu de temps s’est écoulé avant qu’une nouvelle occasion d’affaires se présente : la pénurie de visières dans les hôpitaux du Québec. Lorsqu’un de ses clients lui a fait part du problème, Béatrice a lancé une idée à son frère et partenaire d’affaires, Gabriel Robichaud.

J'ai dit : "Gabriel, j'ai une idée. On va demander à tous les gens qui ont une imprimante 3D de maison - c'est rendu une passion chez les Québécois, il y en a des milliers - de fabriquer la visière pour nous. On va leur envoyer la matière première, ils vont la fabriquer, ils vont nous l'envoyer et comme ça on va faire plus d'unités à la fois" , dit celle qui est cofondatrice et vice-présidente marketing et expérience client chez Panthera Dental.

Panthera Dental s'est installée dans des locaux neufs il y a un peu plus d'un an. Photo : Radio-Canada

Quelques minutes plus tard, elle accordait une entrevue à la radio et lançait son appel à tous. Il n’en fallait pas plus pour créer un véritable mouvement.

On en a fabriqué 250 000 — c’est un quart de million! Une citation de :Béatrice Robichaud, cofondatrice, Panthera Dental

Ce projet a permis à Panthera Dental de garder à l’emploi 95 % de ses employés, précise la femme d’affaires. Pendant ce temps, l’entreprise a continué de prospérer. Elle est en pleine expansion dans plusieurs pays d’Europe et vient d’ouvrir un nouveau bureau à Bali, en Indonésie.

Ça va bien, on est vraiment contents , se réjouit-elle.

Profiter de sa différence

La pandémie n’est pas le seul obstacle qui a donné des sueurs froides à Béatrice depuis la naissance de Panthera Dental, il y a neuf ans.

Depuis ma tendre enfance, je me posais des questions sur mon identité de genre. Il y a cinq ans, j'étais au bout. J'ai dit : "si je ne fais pas quelque chose, ça va mal se passer pour moi-même, pour ma vie. J'ai décidé de faire mon coming out" , raconte-t-elle.

Béatrice Robichaud a dévoilé sa transidentité il y a cinq ans. Photo : Radio-Canada

Il a d’abord fallu dévoiler sa véritable identité à sa famille, puis à ses collègues.

Il n’y a pas de mode d’emploi , dit-elle pour résumer cette expérience, qui s’est finalement bien déroulée.

Mais Béatrice craignait aussi l’impact d’une telle annonce sur son entreprise.

C'est moi qui représente l'entreprise dans les congrès à travers le monde. Je me suis dit : "comment les gens vont m'accueillir? Est-ce qu'il y a des clients qui vont arrêter de faire affaire avec moi parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la situation? À ma surprise, il y a des comités de femmes dans mon industrie qui m'ont appelée, qui m'ont protégée".

Sa transidentité a même été un atout.

Ça a créé un buzz. J'ai dit : ''parfait, on parle de ma compagnie, on va en profiter pour faire augmenter les ventes et mieux se faire connaître''. Une citation de :Béatrice Robichaud, cofondatrice, Panthera Dental

L'entreprise Panthera Dental, à Québec, emploie une centaine de personnes. Photo : Radio-Canada

Béatrice Robichaud espère que sa réussite inspire d’autres femmes d’affaires, mais aussi d’autres entrepreneurs issus de la diversité sexuelle et de genre.

J'espère aujourd'hui leur laisser un message que ça se fait, il faut croire en soi-même et surtout être bien à l'aise dans sa peau.

Avec la collaboration de Bruno Savard