Feu vert pour une action collective de victimes d'un ex-entraîneur de hockey

Le juge Pierre Gagnon, de la Cour supérieure, autorise l'action collective demandée par ses victimes d'agression sexuelle, qui réclament près de 11 millions de dollars à sa succession, mais surtout à la Ville de Longueuil.

On est vraiment contents et on peut parler d'une victoire éclatante et importante maintenant que le juge a reconnu que ça pouvait aller de l'avant comme action collective. Une citation de :Me Pierre Boivin

L'action collective, qui est portée au nom d'une des victimes, John Cormier, pourrait regrouper des centaines de victimes du présumé prédateur sexuel, qui aurait sévi de 1970 à 2000 environ alors qu'il était entraîneur de hockey à la ville de Greenfield Park, sur la Rive-Sud. Cette municipalité a depuis été fusionnée à Longueuil, qui a hérité du même coup de ses obligations légales.

Le problème avec François Lamarre, c'est que, pendant trois décennies, il a pu agresser impunément de manière systématique plein d'enfants au vu et au su de tout le monde et que personne n'a réagi, malheureusement, du côté de la Ville de Greenfield Park. Une citation de :Me Pierre Boivin

On n'avait pas de mécanisme pour s'assurer que François Lamarre n'était pas un pédophile, n'était pas un agresseur d'enfants, et on n'a pas mis en place de mécanisme pour prévenir ces agressions , a-t-il ajouté.

Accusé, mais mort avant son procès

Selon Me Boivin, des centaines de jeunes auraient subi les sévices de M. Lamarre, un ex-policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui attendait son procès pour neuf accusations de nature sexuelle.

François Lamarre était en fauteuil roulant lorsqu'il s'est présenté au palais de justice de Longueuil, le 19 décembre, veille de son 71e anniversaire. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il avait été arrêté en décembre 2019 et avait comparu au palais de justice de Longueuil sous des accusations d'agression sexuelle, de grossière indécence, d'attentat à la pudeur et d'attouchements sur une partie du corps d'une personne de moins de 14 ans à des fins sexuelles. Il était également accusé d'avoir invité, engagé ou incité une personne de moins de 14 ans à le toucher à des fins sexuelles.

Entre 1972 et 1997

Les crimes qu'on lui reprochait auraient été commis entre 1972 et 1997 contre quatre garçons âgés à l'époque de 9 à 16 ans, au domicile de l'accusé, dans sa voiture et dans des arénas.

François Lamarre avait pris sa retraite du Service de police de la Ville de Montréal en 1994.

Les obligations de la Ville de Longueuil restent à déterminer, celle-ci cherchant à réduire le groupe de personnes admissibles à l'action collective.

La Ville suggérait que les membres qui pourraient poursuivre dans le cadre de l'action collective soient seulement ceux qui ont été membres des équipes de hockey de M. Lamarre. Une citation de :Me Pierre Boivin

Pas seulement au hockey

Or, dans le procès intenté contre lui, certaines des victimes présumées n'étaient pas membres des équipes dont il était l'entraîneur, mais bien des enfants vivant dans le même quartier que lui.

Aucune date n'a encore été déterminée pour l'audition de la cause.