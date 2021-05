Bond important du nombre de nouveaux cas en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les autorités régionales de la santé ont recensé 67 nouveaux cas en Mauricie et au Centre-du-Québec, ce qui représente une hausse significative. La moyenne était de 34 nouveaux cas déclarés par jour depuis le début du mois de mai.

Parmi ces nouveaux cas, 52 se trouvent au Centre-du-Québec et 8 en Mauricie.

La tendance se maintient donc avec plus des trois quarts de nouveaux cas répertoriés au Centre-du-Québec, plus particulièrement dans la MRC d’Arthabaska, de L’Érable et de Drummond. Ces secteurs sont d’ailleurs surveillés de près par la santé publique régionale.

La dernière fois que la région sanitaire a eu autant ou plus de cas déclarés en Mauricie et au Centre-du-Québec c'était le 21 janvier 2021 avec 77 nouveaux cas.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de deux en 24 heures. Huit personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 dans la région sociosanitaire, dont trois aux soins intensifs.

Il y a 356 cas actifs sur le territoire, dont 85 % au Centre-du-Québec. Aucun nouveau décès n’a été recensé en lien avec le virus.

À l’échelle du Québec, 919 nouveaux cas ont été répertoriés ainsi que trois décès.