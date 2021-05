Vaccin : Plus de 9000 rendez-vous pris dans les 5 derniers jours au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent annonce que plus de 9000 rendez-vous ont été planifiés au cours des cinq derniers jours dans la région.

Selon un communiqué transmis par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , près de 9000 plages horaires pour des rendez-vous sont toujours disponibles dans les prochaines semaines, pour ceux qui souhaitent recevoir le vaccin.

Les rendez-vous peuvent être pris via le site webQuébec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Les personnes âgées de 35 ans ou plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes handicapées, des travailleurs essentiels, les travailleurs de la Santé et les moniteurs de camps âgés de 16 ans ou plus peuvent présentement prendre rendez-vous.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle toutefois que la vaccination sera graduellement ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans, d'ici la mi-mai.

Des cliniques sans rendez-vous seront aussi ouvertes dans les prochains jours pour les personnes âgées de 45 à 79 ans qui sont intéressées à recevoir rapidement le vaccin d'AstraZeneca.

Dates des cliniques sans rendez-vous pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca La Matapédia : le 9 mai, de 8h30 à 16h La Mitis : le 10 mai, de 12h à 20h Rimouski : le 7 mai, de 8h30 à 16h et le 10 mai, de 12h à 20h Les Basques : le 11 mai, de 12h à 20h Rivière-du-Loup : 11 mai, de 12h à 20h Témiscouata : le 9 mai, de 8h30 à 16h et le 10 mai, de 12h à 20h Kamouraska : le 9 mai, de 8h30 à 16h

Près de 43 % des Bas-Laurentiens ont maintenant reçu une première dose de vaccin, alors que la moyenne provinciale se situe à un peu plus de 40 %.

Toujours par communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux souligne que 92 % des personnes de 80 ans et plus, 91 % des 70 à 79 ans et 76 % des 60 à 69 ans ont désormais reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Tous les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région ont maintenant reçu leur deuxième dose de vaccin.

L'administration des secondes doses doit s'amorcer la semaine prochaine dans les résidences privées pour personnes âgées (RPA) et dans les ressources intermédiaires (RI).