5 entreprises du Témiscamingue offrent 250$ à leurs employés pour se faire vacciner

Karie Bernèche et Pascal Labranche possèdent notamment Distribution Cardinal à Angliers, Sawquip, Copeaux Témiscamingue, Les entreprises forestières Labranche et les Titans de Témiscaming.

Si tous les employés se prévalent de cet incitatif, il s’agit d’un investissement de 25 000 $ pour les cinq entreprises.

La copropriétaire, Karie Bernèche, affirme avoir été inspirée par l’initiative d’Eacom, qui a offert 350 $ à ses employés plus tôt cette semaine pour la vaccination.

Elle affirme toutefois que ce geste demeure un choix personnel. Si une personne n’est pas d’accord à se faire vacciner, c’est sans préjudice. On voulait quand même inciter ceux qui tardent, qui ne sont pas nécessairement contre la vaccination, mais qui font simplement tarder de prendre leur rendez-vous. Si on donne un incitatif, ça va peut-être faire accélérer le processus et on voulait aussi récompenser ceux qui ont été très proactifs , affirme Karie Bernèche.