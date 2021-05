Petapan regroupe les communautés innues de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, et d'Essipit et de Nutashkuan, sur la Côte-Nord.

Depuis plusieurs années, ces communautés espèrent conclure avec Québec et Ottawa un traité, dont l'entente de principe a été signée en 2004.

Le processus de négociation basé sur cette entente de principe a été interrompu à plusieurs reprises, notamment en raison d’élections provinciales et fédérales, et il n'y avait plus d'échéancier en vue d'une signature.

Le Regroupement Petapan représente les communautés innues de Mashteuiatsh au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'Essipit et Nutashkuan, sur la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a déclaré en commission parlementaire que le dossier de Petapan était le premier sur le dessus de la pile et qu’il comptait se rasseoir avec les communautés du regroupement dès le mois de juin.